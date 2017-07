Concluzii dupa intrunirea Coalitiei. Dragnea: “discutie buna”/Se anunta sedinte saptamanale

Se mizeaza pe dialog permanent in interiorul Coalitiei de guvernare, dreptn urmare s-a ales ca saptamanal sa existe discutii – intre premier si conducerea PSD-ALDE, pentru a se comunica pe marginea stadiului aplicarii masurilor din programul de guvernare.

Atat premierul, cat si liderul PSD au anuntat, la finele sedintei Coalitiei, desfasurate luni la amiaza la Parlament, ca vor avea loc astfel de sedinte. In timp ce seful Guvernului a mentionat ca s-a convenit ca saptamanal sa fie “sedinte de informare cu Coalitia despre ceea ce s-a intamplat in saptamana trecuta si ceea ce ne propunem sa facem la Guvern in saptamana viitoare”, Liviu Dragnea a adus in atentia presei faptul ca se doreste ca “in fiecare luni premierul impreuna cu o parte a membrior Guvernului vor veni sa discute” cu mai-marii PSD-ALDE, cum s-a intamplat, de altfel, in aceasta prima zi a saptamanii.

De altfel, cea de luni “a fost o discutie buna”, in opinia lui Liviu Dragnea, care a evocat o “activitate extrem de serioasa in ultima saptamana in guvern si in ministere”.