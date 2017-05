Concluzia lui Iohannis in privinta Schengen: Romania, singura tara care realmente se opune aderarii

Fiind de parere ca Romania nu doar ca nu are dusmani in marea familie europeana, UE, ci “foarte multi prieteni”, primul om in statul roman a gasit “vinovatii” pentru faptul ca pana la momentul de fata Romania nu a aderat la spatiul Schengen.

Mai exact, ar fi vorba despre unii politicieni autohtoni aflati in posturiimportante, drept urmare cu un cuvant greu de spus in anumite chestiuni.

Cel putin asta a declarat presedintele, intr-un interviu pentru Calea Europeana. “Singura tara care realmente se opune aderarii este Romania – prin felul nefericit in care legiferam, (…) in care dam ordonante de urgenta, (…) in care aratam ca nu stim foarte bine ce vrem – ma refer la OUG 13, la MCV. (…) Iar pozitiile unor politicieni (…) cu functii foarte inalte in stat, care cica cearta (…) Uniunea Europeana pentru diferite abordari, nu ne fac bine absolut deloc. Dimpotriva, ele confirma ca in continuare in Romania avem cam multi politicieni care nu au inteles foarte bine cum e cu statul de drept, care sunt valorile fundamentale ale Uniunii Europene”, considera Klaus Iohannis.

foto: Facebook