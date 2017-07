Comisia SIPA. Ministrul alege sa nu spuna numele membrilor acesteia

Comisia SIPA are cinci membri – doi de la Ministerul Justitiei, tot atatia reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, dar si un reprezentant de la Administratia Nationala a Penitenciarelor – precum si trei supleanti – si anume cate o persoana de la fiecare dintre institutiile enumerate anterior. Acest aspect a fost anuntat, miercuri, chiar de catre ministrul Justitiei.

Odata constituit forul, membrii Comisiei de inventariere a arhivei SIPA si-au inceput, joi, treaba. Nu inainte, insa, de a-si alege un presedinte. “Astazi (miercuri-n.r) au intrat in arhiva si au inceput activitatea. (…) Prima parte a activitatii vizeaza inventarierea fondului arhivistic, a documentelor din arhiva”, a dezvaluit ministrul Justitiei.

Ce a ales, insa, Tudorel Toader sa nu faca public in privinta acestei comisii este numele componentilor ei. “Mi-ati pus intrebarea daca va pot spune numele membrilor comisiei si al supleantilor. Sigur ca pot sa o spun, dar n-am sa o fac. De ce – pentru ca este un ordin intern (…) si este o masura de protectie a colegilor nostri care fac parte din comisie. In caz contrar ii veti intreba in fiecare zi ce au vazut, ce au constatat (…) nu este de interes public numele si prenumele celor care fac parte din comisie”, a sustinut oficialul guvernamental.