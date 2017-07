Clarificarile lui Dragnea: “Nu am nicio afacere in Brazilia!”

Seful PSD neaga ca ar avea vreo afacere in strainatate, cu atat mai putin in Brazilia, cum se speculeaza intr-o investigatie media.

“Nu am nicio afacere in Brazilia, nu am afacere in nicio alta tara, n-am dus bani in Brazilia, n-am transferat bani in Brazilia, in nicio alta tara. Declaratia mea de avere este foarte clara. Stiu ca asta poate deranjeaza, dar e limpede”, a sustinut Dragnea, seara trecuta, la Romania Tv.

Totodata, liderul social-democrat a adus in discutie comunicatul Ministerului de Interne, pe acest subiect, dar si pe cel al DNA-ului, acesta din urma vizand o ancheta in rem. “Eu am vazut comunicatul MAI, care este un comunicat oficial. Nu exista nicio asumare a DGIPI, nu este un document intern al acestui serviciu secret, deci asta pica. (…) Este o insiruire de minciuni (…) Eu am citit comunicatul DNA-ului, nu mi-am vazut numele acolo”, a subliniat Liviu Dragnea.

Nu in ultimul rand, Dragnea a aratat cu degetul catre miliardarul Soros, acuzand o campanie impotriva sa si a partidului pe care il conduce. “Totul pleaca de la Soros, de la raul pe care vrea sa-l faca in aceasta tara si nu numai in aceasta tara (…) este o campanie de ceva timp inceputa (…) atat impotriva mea, cat si impotriva PSD-ului. (…) este foarte bine organizata”, considera seful PSD.