Circ in plen. Bacalbasa, in vizorul sefilor PSD, dupa episodul din Parlament (VIDEO)

Contrele din sala de plen dintre pesedistul Nicolae Bacalbasa si pemepistul Nicolae Bichinet – care au mustit de termeni sau de gesturi pe care multi n-ar fi crezut ca pot fi vazute vreodata in Parlamentul Romaniei- n-au scapat atentiei sefului PSD.

Reactionand pe marginea acestui caz, in chip de raspuns la o intrebare din partea presei, Dragnea a admis ca l-a rugat “personal” pe social-democratul Bacalbasa “sa nu mai aiba astfel de iesiri”, pe motiv ca “acolo”, in speta in Parlament, “nu suntem pe persoana fizica”, dar si ca miercuri in cadrul CEx-ului PSD-ului, vor fi discutate eventualele sanctiuni pe care le risca medicul-senator. “N-am castigat alegerile pe astfel de manifestari si (…) pe baza unuia sau altuia, ci ca partid. (…) De ce trebuie sa dam noi tot felul de astfel de ocazii?”, a subliniat Dragnea.

Nu in ultimul rand, trebuie spus ca parlamentarii USR au decis sa paraseasca sala, in semn de protest fata de atacul ” de nivel suburban” la adresa Ralucai Turcan.