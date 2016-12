Cine e Sorin Grindeanu, noua propunere de premier a PSD/Primele sale declaratii in noua postura

Desi numele sau fusese vehiculat, pe surse, inainte ca sefii PSD si ALDE sa mearga la Cotroceni cu o alta propunere, de aceasta Sorin Grindeanu a fost nominalizat ca posibil prim-ministru. Ramane de vazut acum ce va decide presedintele, in speta daca va fi sau nu de acord cu aceasta varianta de premier PSD-ALDE.

Dupa ce Sevil Shhaideh nu a primit unda verde din partea presedintelui pentru a fi desemnata prim-ministru, social-democratii s-au reunit in sedinta conducerii, in speta a ComitetuluI Executiv, iar la finele intrunirii, timp in care Dragnea a anuntat ca a vorbit si cu Tariceanu, s-a decis ca Grindeanu sa fie propus presedintelui ca viitor sef al Guvernului.

Grindeanu este fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Ponta, are 43 de ani, face parte, conform propriilor marturisiri, de 20 de ani din randurile PSD-ului, si la momentul de fata detine prima functie in cadrul Consiliului Judetean Timis. Noua nominalizare pentru functia de premier a absolvit Facultatea de Matematica, la Universitatea de Vest, din Timisoara, alegand ca specializare Informatica. De altfel, dupa cum se mentioneaza in CV-ul sau, prezentat pe pagina electronica a Camerei Deputatilor, de vreme ce Grindeanu a fost membru al Parlamentului, acesta din urma are si o specializare, la aceeasi Universitate, in Baze de date.

”Rugamintea” sa pentru Dragnea si colegii pesedisti

Prezent, alaturi de Liviu Dragnea si de colegii sai care fusesera in sedinta Comitetului Executiv National, in cadrul caruia s-a facut propunerea si ulterior s-a supus votului aceasta nominalizare, Sorin Grindeanu a facut primele declaratii chiar de la sediul PSD. De altfel, Dragnea a anuntat ca noua propunere de premier a aflat ca va fi propus abia in cursul acestei zile. ”Eu nu voi face miscari in Guvern si miscari politice fara colegii mei, cei care mi-au dat votul, ei trebuie sa decida, impreuna vom face (…) este o relatie de subordonare, dl Dragnea este presedintele PSD, e simplu”, a declarat Grindeanu, nu inainte de a le multumi colegilor pentru vot. ”E o mare responsabilitate si simt in spate aceasta responsabilitate, nu doar a votului pe care l-am primit azi din partea colegilor mei (…) am avut (…) o rugaminte in fata colegilor din CExN, dar in primul rand fata de presedintele Dragnea, de a-mi fi alaturi (…) pentru a ajuta la implementarea acestuia (a programului de guvernare-n.r).

sursa foto: debanat.ro