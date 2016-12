Cine e Sevil Shhaideh, propunerea PSD pentru functia de premier

Desi in ultimele zilei au fost vehiculate diverse nume in dreptul propunerii cu care Dragnea, sustinut de conducerea ALDE, aveau sa o inainteze primului om in stat -printre care cele ale lui Florin Georgescu, Vasile Dincu, Marius Nica si alte cateva variante -iata ca lucrurile stau cu totul altfel, in sensul in care alegerea sefului PSD este o femeie: Sevil Shhaideh.

Este vorba despre fostul ministru al Dezvoltarii, in Guvernul Ponta, numita in functie in mai anul trecut, si, totodata, fost secretar de stat in acest minister, pe vremea cand era condus de actualul sef al social-democratilor, Liviu Dragnea.

Nascuta la Constanta, Sevil Shhaideh are 52 de ani, este economist de profesie, fiind absolvent de ASE, si, pana sa ajunga in Executiv a lucrat, o perioada semnificativa, in cadrul Consiliului Judetean Constanta, unde a avut o functie de conducere. Din vara trecuta, mai exact din iulie 2015, este membru PSD.