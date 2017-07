CGMB a aprobat: stimulent de 1.000 lei/luna pentru copiii cu dizabilitati

Primarul Firea a propus, iar in cadrul sedintei de miercuri a Consiliului General a Municipiului Bucuresti s-a aprobat acordarea unui “stimulent financiar” pentru copiii cu handicap, in cuantum de 1000 lei/lunar.

Se prevede ca sumele in cauza vor fi acordate de Directia Generala de Asistenta Sociala a Capitalei, in baza unor cereri insotite de documente doveditoare. E important de avut in vedere faptul ca printre conditiile de acirdare a acestui stimulent financiar se numara aceea ca acesti copii sa nu aiba peste 18 ani, iar cel putin unul dintre parintii sai sa aiba domiciliul stabil in Bucuresti.

In sustinerea acestei propuneri de ajutor, primarul Capitalei a mentionat ca la momentul de fata ajutoarele pentru copii cu dizabilitati – peste 4.600 in Capitala – sunt de 100 de lei/caz.

foto: Facebook/Gabriela Firea