Ce zvonuri au ajuns la urechile lui Dragnea: “s-a luat decizia ca eu sa fiu bagat in puscarie”

Desi nu e prima oara cand aduce in discutie, la TV, subiectul amenintarilor care ar fi fost formulate la adresa sa, de aceasta data liderul social-democrat a dezvaluit si un interval in care s-ar pregati un astfel de pas.

Daca pana acum sustinea ca ar fi primit, prin interpusi, amenintari cu arestarea, dupa castigarea alegerilor parlamentare, seara trecuta Liviu Dragnea a facut public un alt scenariu, la fel de terifiant, despre care a spus ca i-a ajuns la urechi, alegand, insa, sa nu dezvaluie concret si sursa lui. “Am spus ceva de la care nu vreau sa abdic, indiferent de presiunile si amenintarile pe care le primesc. Si sunt. Ultimele zvonuri care vin catre mine – ca s-a luat decizia ca eu sa fiu bagat in puscarie undeva in aprilie – mai. Cine poate s-o ia? (…) Cine poate decide in acest stat. Cu urmatorul dosar (aflat momentan pe rolul Inaltei Curti – n.r). Eu va spun ce informatii vin, poate-s prostii. (…) Este suficient timp pana atunci”, a sustinut al treilea om in stat, la Antena 3.