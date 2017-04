Ce spune seful MJ despre varianta azilului politic in cazul lui Sebastian Ghita

In conditiile in care s-a tot speculat, pe fondul anuntului ca Sebastian Ghita a fost gasit in Belgrad, ca fostul parlamentar ar putea cere azil politic in Serbia, jurnalistii i-au cerut lamuriri sefului de la Ministerul Justitiei.

Pe langa faptul ca a precizat faptul ca, imediat ce documentatia – in speta deciziile instantei in cazul celor doua mandate emise pe numele fostului deputat vor deveni definitive- va fi intocmita, va fi depusa cererea de extradare in cazul lui Ghita, aflat in custodia oamenilor legii sarbi, ministrul Justitiei a raspuns unei intrebari in privinta variantei ca afaceristul sa ceara azil politic in tara in care a fost localizat, zile trecute. “Din moment ce este si azilul o institutie, sigur ca exista posibilitatea folosirii acelei institutii. (…) Poti folosi orice mijloc, orice institutie prevazuta de lege, dar nu eu trebuie si pot sa va raspund la asa ceva”, a punctat Tudorel Toader.