Ce spune Firea despre deszapezirea din Capitala: E loc de mult mai bine

“Intotdeauna e loc de mai bine”, a admis primarul Capitalei, dupa interventia la cea de-a doua ninsoare care s-a abatut, la distanta de cateva zile, asupra orasului.

In conditiile in care au fost destui bucurestenii care au mers dimineata pe marginea drumului, pe langa masini, pentru ca trotuarele erau pline cu zapada, la fel si unele stradute pe care le-au strabatut pana sa ajunga la statiile de transport in comun, primarul Capitalei a pus accent pe faptul ca planul de deszapezire, intocmit inca din vara, “a fost aplicat”.

Chiar si asa, Firea a admis ca a avut unele nemultumiri, pe care le-a facut cunoscute in cadrul Comandamentului de Urgenta. “E loc de mult mai bine. A nins aproape 11 ore. S-a actionat, in conditiile date, cat s-a putut mai bine”, a declarat Firea, la momentul la care a mers sa vada cum stau lucrurile in zona fostei fabrici de bere Rahova, unde circulatia mijloacelor RATB a fost deviata, dupa prabusirea fatadei cladirii respective.

Totodata, Firea a anuntat ca dupa ce s-au deszapezit bulevardele si arterele principale, se va indeparta zapada si de pe strazile adiacente si de pe trotuare, operatiune la care vor participa atat militari, cat si jandarmi, cu mentiunea ca la curatarea omatului din zona parcarilor vor participa si detinuti.

sursa foto: Facebook/Gabriela Firea