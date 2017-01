Ce spune co-presedintele ALDE despre contestatia Avocatului Poporului pe Legea 90

Continua sa apara reactii dupa pasul facut recent de institutia condusa de Victor Ciorbea, in privinta legii care ii impiedica pe politicienii care au o condamnare – fie si cu suspendare- sa ocupe functii in Guvern.

La cateva zile de cand Avocatul Poporului s-a adresat Curtii Constitutionale, cu o sesizare in privinta a ceea ce considera a fi neconstitutionalitatea unui articol din Legea 90 – despre care se stie ca l-a impiedicat, pana la urma, pe Liviu Dragnea, sa fie propunerea PSD de premier – pas care a fost aspru criticat de Presedintie, prin vocea purtatorului de cuvant, de aceasta data vicepremierul Daniel Constantin, totodata co-presedinte al ALDE, a fost cel care a comentat pe marginea acestui demers.

Intrebat – intr-o emisiune difuzata duminica, la Digi 24- cum vede acest aspect si, mai exact, cum anume de isi explica momentul la care se face aceasta contestatie, avad in vedere ca legea e valabila din 2001, Constantin a dat urmatorul raspuns: ”Eu, din ce am inteles, Avocatul Poporului a spus: domnule, o pedeapsa pe care o aplica o instanta judecatoreasca nu poate fi aplicata pe viata. Probabil nu a stiut nimeni, pentru ca nu am avut o astfel de situatie”.

In alta ordine de idei, ferindu-se sa spuna ce crede ca se va intampla in situatia in care contestatia va fi solutionata in favoarea sefului PSD, in sensul in care Dragnea ar putea prelua sefia la Palatul Victoria, Constantin s-a declarat convins ca liderului social-democrat i-ar fi revenit, in mod firesc, aceasta functie, avand in vedere ca a condus partidul care a obtinut victoria in alegerile din 11 decembrie. ”Eu cred ca dl Liviu Dragnea trebuia sa conduca de pe acum Guvernul”, s-a exprimat co-presedintele ALDE, inainte de a spune ca ”a apreciat” ca Dragnea ca nu a vrut sa forteze ”sub nicio forma” si a mers cu o alta propunere, iar apoi cu cea acceptata, pana la urma, dupa ce prima a fost respinsa de presedinte. ”Nu vreau eu sa ii spun dlui Dragnea ce trebuie sa faca”, a conchis ministrul Mediului din Guvernul Grindeanu.