Ce spune Basescu dupa noile dezvaluiri ale lui Ghita: “Recunosc inregistrarile ca fiind reale”

Noua inregistrare ajunsa pe piata, dupa ce Romania Tv, televiziunea fondata de afaceristul pana de curand parlamentar Sebastian Ghita, a prezentat-o seara trecuta, l-a facut pe Traian Basescu sa reactioneze public, avand in vedere faptul ca este vorba despre un material audio care nu doar ca face referire la numele sau, dar si prezinta - audio- unele afirmatii facute de catre fostul sef al statului – in biroul acestuia, din cate sustine sursa acestor dezvaluiri.

Trebuie precizat faptul ca, pe langa faptul ca nu neaga autenticitatea acestor inregistrari, fostul presedinte ofera – pe contul sau de Facebook- si unele detalii cu privire la momentul si la contextul in care au fost facute. “Am luat nota de inregistrarile aparute in mass media in serialul “Ghita face dreptate””, noteaza Basescu, inainte de a insera cele sase precizari pe care a ales sa le faca, referitor la aceste inregistrari, cea mai importanta fiind, fara dar si poate, aceea ca “Recunosc inregistrarile ca fiind reale”. Totodata, Basescu mentioneaza faptul ca aceste inregistrari “au fost facute in cadrul unor discutii private in ultimele luni ale anului 2016″, dar si ca “autorul a procedat la editarea inregistrarilor, ceea ce este de natura a crea unele confunzii”.

Fostul numar 1 in stat, actualmente lider al PMP-ului tine sa sublinieze ca nu s-a intalnit niciodata cu magistratul Bogdan, drept urmare sustinand ca nu ar fi discutat dosarul Voiculescu, stiut fiind faptul ca aceasta este una dintre cei doi judecatori care au dat verdictul in cazul fostului senator, in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare. “Afirmatiile mele sunt legate de informatii primite de la structurile specializate si nu de la procurori sau judecatori, cu care nu am discutat niciodata dosarul ICA (Voiculescu)”, tine sa sublinieze Basescu, fara sa treaca nementionat faptul ca “inca inainte de terminarea mandatului si, in mod deosebit, dupa terminarea acestuia, am vorbit frecvent in spatiul public, dar si in intalniri private, exemplificand ceea ce eu consideram a fi abuzuri cu elemente din dosare pe care le cunosteam”.

