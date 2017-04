Ce s-a precizat de la Cotroceni despre posibilitatea ca Iohannis sa ajunga la Comisia parlamentara de ancheta

In conditiile in care deunazi Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, liderul PSD, dadea de inteles ca, daca va fi cazul, membrii Comisiei parlamentare de ancheta pe marginea prezidentialelor din 2009 l-ar putea chema la discutii si pe Klaus Iohannis, purtatorul de cuvant de la Cotroceni a dat cateva detalii pe acest subiect.

Raspunzand unei intrebari pe aceasta tema, Madalina Dobrovolschi a subliniat din start faptul ca Parchetul General ancheteaza, la momentul de fata, aceasta tema. Drept urmare “o ancheta parlamentara (…) nu poate sa cerceteze o cauza, o actiune sau evenimente aflate deja pe masa unei instante de judecata, care face de fapt obiectul unei cercetari judiciare” .

Cat priveste probabilitatea ca seful statului sa ajunga la comisia parlamentara, reprezentantul Cotrocenilor a lamurit ca “in acest moment nu exista niciun fel de invitatie adresata domnului Presedinte de a participa la vreo astfel de sedinta a Comisiei”.

Nu in ultimul rand, subliniind un aspect de ordin tehnic, cum l-a incadrat, Dobrovolschi a precizat ca o comisie de ancheta parlamentara poate “sa invite orice persoana care lucreaza in zona Guvernului sau a institutiilor publice, insa daca nu este vorba despre o astfel de persoana, acea persoana vizata poate sa primeasca invitatia, dar poate sa refuze participarea la o astfel de ancheta, fiind vorba de obligativitate doar in cazul reprezentantilor celor care lucreaza in zona Guvernului”.