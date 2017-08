Ce pedeapsa propune MAI pentru uciderea unui politist/tulburarea linistii publice

Pe fondul celor mai recente drame care au lovit breasla politistilor, conducerea Ministerului de Interne a formulat o serie de propuneri privind amendarea Codului penal.

In acest sens, ministrul Dan i-a adresat omologului sau din fruntea Justitiei un document ce contine modificari aduse legii in cauza. Printre acestea, se numara si propuneri de inasprire a pedepselor pentru ultraj si ultraj judiciar. Concret, se propune “reformularea alineatului (4) al articolului 257 (Ultrajul): „(4) Faptele prevazute in alin. (1)-(3), comise asupra unui politist, jandarm sau militar, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii, se sanctioneaza cu pedeapsa cu inchisoarea prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite se majoreaza cu jumatate.”

Totodata se subliniaza ca, “in cazul uciderii unui politist, pedeapsa maxima aplicabila in prezent este de 15 – 30 de ani, rezultata ca urmare a majorarii cu jumatate a limitelor de pedeapsa pentru infractiunea de omor. Raportat strict la calitatea de politist sau jandarm, persoana investita cu exercitiul autoritatii publice, legea nu prevede posibilitatea ca in cazul uciderii sale sa fie aplicata pedeapsa detentiunii pe viata. Evidentiem faptul, ca in legislatia penala anterioara exista o asemenea posibilitate (Codul penal din 1968 – art. 176 lit. g))”, din cate se mentioneaza in comunicatul MAI.

Nu in ultimul rand, e de mentionat faptul ca la nivelul conducerii Ministerului de Interne se doreste si o reconsiderare a infractiunii de tulburare a ordinii si linistii publice, in sensul in care se propune ca “fapta persoanei care, in public, prin violente comise impotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenintari sau atingeri grave aduse demnitatii persoanelor, tulbura ordinea si linistea publica se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.”