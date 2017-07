Ce intrebari ii trimit, in scris, parlamentarii din comisie sefei DNA

Daca pana acum se stia despre intentia senatorilor si deputatilor din Comisia de ancheta privind prezidentialele din 2009 de a-i adresa sefei DNA o scrisoare, cu intrebari, mai nou s-a aflat ca s-a votat textul acestora.

Sefa Comisiei in cauza, deputata Oana Florea, a facut, joi, precizari in acest sens. “Citez din memorie: daca dansa s-a aflat la data respectiva la locul respectiv si daca da, in ce scop a fost acolo, in casa domnului Oprea. Astea au fost intrebarile adresate de catre domnii deputati”, a precizat social-democrata, dupa sedinta de joi a forului amintit.

Scrisoarea adresata Laurei Kovesi ar urma sa fie trimsia in cursul acestei zile. Va amintim ca s-a luat aceasta decizie dupa ce actualul procuror-sef al DNA a fost invitat de trei ori la Comisie, de fiecare data Kovesi alegand sa nu mearga la respectivele sedinte.

foto: cdep.ro