Ce i se pare premierului Grindeanu “inadmisibil” in problema vaccinurilor

Seful Guvernului se declara hotarat sa rezolve criza vaccinurilor, motivand ca i se pare o situatie de netolerat.

In cadrul unei dezbateri avand ca tema tocmai tema imunizarii, Sorin Grindeanu a folosit un ton cate se poate de categoric, in momentul in care a vorbit despre lipsa unor vaccinuri. Premierul a pus accent pe faptul ca, inainte de a se pune cap la cap campanii de informare pe aceasta tema a vaccinarii, e musai ca autoritatile sa se asigure ca vaccinurile in cauza pot fi si gasite pe piata autohtona. “Sunt 100% hotarat sa rezolvam aceasta problema. Este o situatie care nu mai poate fi tolerata sau acceptata. Este inadmisibil ca in Romania sa exista, an de an, crize multiple din cauza lipsei repetate a vaccinurilor”, a subliniat seful Guvernului.

Premierul nu a omis faptul ca, de luni intregi, in Romania este epidemie de rujeola. “Este, de asemenea, inadmisibil pentru ca aceasta situatie a adus suferinta acelor familii ai caror copii au murit de rujeola”, a adaugat Grindeanu.

Va amintim ca pana la momentul de fata au fost inregistrate 23 de decese din cauza rujeolei, si ca sunt peste 4.000 de cazuri diagnosticate cu aceasta “boala a copilariei”, cum este ea considerata.