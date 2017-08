Ce i-a spus Dragnea lui Tudose in privinta Tarom, in cadrul discutiilor de la Guvern

Au stat de vorba mai bine de patru ore, abordand diferite subiecte, nu, insa, si cel al conducerii companiei avioatice, pe fondul demisiei directorului Tarom, anuntate, practic, cu scurta vreme inainte ca Liviu Dargnea sa ajunga la Palatul Victoria, pentru discutii cu premierul.

La finele intrevederii cu seful Guvernului, in cadrul declaratiilor de presa comune sustinute de cei doi politicieni, in curtea Palatului Victoria, presedintele social-democrat a tinut sa puna accent pe faptul ca nu pune pret pe numele persoanei care conduce compania, ci pe performantele acesteia. “Sper sa nu se supere premierul, a vrut sa deschida subiectul Tarom, i-am spus că nu mă interesează cine e acolo, vreau doar ca aceasta companie să ajungă, asa cum am stabilit in programul de guvernare si in campania electorala, o companie aeriana puternică, stabila si profitabila si care sa devina, totusi, o mandrie nationala”, a sustinut seful PSD.

Va amintim ca Eugen Davidoiu a decis sa renunte la conducerea companiei, in prima parte a acestei zile. Dar si ca premierul a transmis ca verificarile la Tarom, despre care s-a aflat inca de duminica, nu se anuleaza.

sursa foto: captura Antena 3