Ce au discutat Dragnea si Tudose, ore intregi, la Guvern!

Dupa ce au discutat vreme de peste patru ore – rastimp in care au si mancat impreuna, din cate a dezvaluit seful PSD in fata presei – Dragnea si Tudose au iesit impreuna la declaratii, in curtea Palatului Victoria.

Liderul social-democrat a detaliat ca a venit sa discute cu premierul pentru ca trecusera doua saptamani in care nu se mai vazusera sa vorbeasca, avand in vedere ca ambii fusesera in concediu. Si ca subiectele abordate luni au vizat prioritati legislative, Comitetul executiv al PSD-ului, dar si stadiul implementarii programului de guvernare. “Este foarte bun, au inceput sa si depaseasca, ceea ce imi da de gandit (…) cea mai mare parte din intarzieri au fost recuperate (…) sunt in grafic”, a afirmat Dragnea.