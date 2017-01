Ce aspect a remarcat Dragnea cand s-a uitat la viitoarea echipa guvernamentala

Era de inteles, pana la urma, ca liderul social-democrat sa aiba incredere si doar cuvinte de ulauda la adresa viitoarei componente a Executivului, a caui lista abia ce am apucat sa o aflam oficial, in cursul dupa-amiezii de marti.

Insa Dragnea a tinut sa sublinieze un anume aspect pe care l-a remarcat, mai presus de tineretea ministrilor propusi si de increderea cu care il crediteaza pe viitorul premier Grindeanu. ”E un guvern tanar, in care se investeste foarte multa speranta (…) are o sansa unica (…) e o echipa care cred ca este compatibila si poate functiona bine, un premier in care eu am incredere (…) am observat ceva la ei ceva care mi-a placut foarte mult – si o spun acum (…) sunt incarcati de responsabilitate, i-am vazut zambind foarte putin si fiecare este preocupat de domeniul pe care il gestioneaza si intelege dimensiunea greutatii pe care o au in fata”, a remarcat Liviu Dragnea, aspect ce l-a facut sa creada ca viitorii ministri ”nu vor avea o abordare superficiala” a misiunii care li se incredinteaza, la Palatul Victoria.

In alta ordine de idei, Dragnea a precizat ca au fost doar doua exceptii, in rest toti viitorii ministri au lucrat la programul de guvernare pregatit de PSD si prezentat in campania electorala de dinaintea scrutinului din 11 decembrie, castigat in mod categoric de formatiunea social-democrata.

