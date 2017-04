Ce a tinut sa sublinieze Iohannis in fata reprezentantilor mediului de afaceri: “este o mare eroare”

In cadrul primului eveniment public la care a participat, de la revenirea in tara din straintate, unde a fost in vizita, de Pasti, Klaus Iohannis a ales sa demonteze ceea ce a numit a fi o “tentativa populista”.

Precizarile sale au fost facute in prezenta mai multor reprezentanti ai mediului de afaceri, deopotriva investitori romani si straini, prezenti, in Capitala, la evenimentul intitulat “Presedintele Romaniei in dialog cu mediul de afaceri”, dupa ce in prima faza a tinut sa puncteze ca “mediul de afaceri este, pentru mine, pilonul cheie al oricarui demers de constructie nationala”, dar si “speranta ca acest dialog va oferi tuturor mai multa incredere in forta cooperarii”.

In continuarea discursului sau, primul om in stat a tinut sublinieze urmatoarele aspecte: “resping categoric tentativele populiste recente de a pune in opozitie investitiile straine fata de capitalul romanesc, companiile multinationalele fata de IMM-urile romanesti. Asa ceva este o mare eroare”.