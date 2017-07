CCR respinge sesizarea inaintata de Grindeanu dupa motiune

Predecesorul actualului prim-ministru nu a obtinut efectul la care spera odata cu demersul adresat, printr-o scrisoare, forului condus de catre Valer Dorneanu.

UPDATE: Judecatorii CCR au motivat decizia de respingere a sesizarii semnate de catre fostul premier Grindeanu.

Astfel, CCR a trasmis ca in sedinta de miercuri “a luat in dezbatere sesizarea de neconstitutionalitate cu privire la conditiile votarii de catre deputati si senatori a motiunii de cenzura din data de 21 iunie 2017, sesizare formulata de domnul Sorin Mihai Grindeanu, in calitate de prim-ministru la data formularii acesteia”, dar si ca “in urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a respins, ca inadmisibila, sesizarea de neconstitutionalitate privind Motiunea de cenzura nr.2MC/21 iunie 2017 – “Romania nu poate fi confiscata ! Aparam democratia si votul romanilor !“. Curtea a retinut, in esenta, ca autorul cererii nu avea dreptul de a sesiza Curtea in aceasta problema, iar, pe de alta parte, ca modalitatea concreta de exercitare a votului secret cu bile excedeaza competentei Curtii Constitutionale”.

La mai putin de doua saptamani de cand fostul premier inaintase Curtii Constitutionale o sesizare, pe tema motiunii de cenzura care l-a facut plecat, practic, de la Palatul Victoria, magistratii CCR au analizat solicitarea formulata de catre Sorin Grindeanu.

Si au decis sa o respinga. Era vorba despre o cerere de examinare a conditiilor in care s-a votat la motiunea de cenzura impotriva Executivului sau, pe fondul faptului ca unii senatori si deputati au votat “la vedere”, in conditiile in care motiunile se voteaza secret, cu bile.