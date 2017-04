CCR, a patra amanare in cazul legii care il impiedica pe Dragnea sa devina premier

Nici Liviu Dragnea si nici restul opiniei publice interesate sa afle decizia Curtii Constitutionale in privinta sesizarii pe care a depus-o, in prima luna a anului, Avocatul Poporului, cu referire la legea care impiedica persoanele cu condamnari penale sa ocupe functii in Executiv nu vor sti nici joi ce anume au hotarat magistratii CCR pe acest subiect.

Totul pentru ca s-a dispus o noua amanare, a patra la rand in cazul de fata, de aceasta data pare-se ca motivul a fost acela ca nu ar fi fost intrunit cvorumul de sedinta, drept urmare nu s-ar fi putut lua o decizie.

Din cate anunta televiziunile de stiri, este vorba despre o amanare cu o saptamana, astfel ca noul termen la care forul condus de Valer Dorneanu va dezbate sesizarea Avocatului Poporului este 4 mai.

Ramane, insa, de vazut daca la data respectiva se va pronunta o decizie in cazul prevederilor care l-au impiedicat, practic, pe seful PSD sa aspire la functia de premier, stiut fiind faptul ca are o pedeapsa definitiva, cu suspendare, in dosarul “Referendumul”.