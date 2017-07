Carmen Dan: Trebuie sa avem o legislatie care sa sustina autoritatea politistului

Dupa ce a fost prezenta la ceremonia de inmormantare a politistului Vezeteu, ucis zilele trecute in timpul muncii, pe peronul unei gari sucevene, ministrul de Interne a adus in discutie nevoia revizuirii legislatiei in ceea ce priveste autoritatea oamenilor legii.

”Trebuie ca astfel de situatii sa nu se mai intample, trebuie sa avem mijloace de interventie cu care politistii sa poata interveni atunci cand aplica legea, trebuie sa avem o legislatie foarte bine conturata care sa sustina autoritatea politistului. In sensul acesta vom actiona in perioada urmatoare”, a subliniat Carmen Dan, citata de antena3.ro. Totodata, oficialul guvernamental a anuntat ca luni dimineata urmeaza sa aiba discutii cu sindicatele, inclusiv despre statutul politistului.