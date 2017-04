Carmen Dan, noua precizare despre cazul Ghita

La o zi de cand ministrul Justitiei a anuntat ca se asteapta documentatia de la instanta, inainte de a se demara procedura de extradare a fostului deputat, ministrul de Interne a punctat un anumit aspect in privinta cazului Sebastian Ghita.

“Asa cum am anuntat, Politia Romana nu mai are competente in acest caz”, a lamurit Carmen Dan, miercuri dimineata.

Inainte de a intra in sediul MAI, ministrul nu a mai raspuns altor intrebari, in privinta detaliilor ce tin de operatiunea de localizare a fostului parlamentar . “Ma grabesc, am o sedinta operativa”, a sustinut oficialul guvernamental.

Va amintim ca Sebastian Ghita – dat disparut inca din decembrie anul trecut- a fost prins in Belgrad, in noaptea de joi spre vineri si ca la momentul de fata este in custodia oamenilor legii sarbi.