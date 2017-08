Carmen Dan, mesaj de Ziua Marinei si o omagiere a marinarilor cazuti la datorie

Mesajelor transmise, marti, de Ziua Marinei, de catre seful statului si, respectiv ministrul Apararii, ambii fiind prezenti la ceremonialele organizate la Constanta, li se adauga cel al sefei MAI.

Ministrul de Interne le-a urat succes in misiuni marinarilor romani si a amintit, printre altele, faptul ca in ziua Adormirii Maicii Domnului sunt omagiati eroii Marinei, care si-au dat viata pentru binele tarii. “Ii omagiem in aceasta zi pe marinarii militari sau civili care si-au sacrificat viata in conflicte armate pentru apararea tarii sau in alte imprejurari dramatice ce aveau sa aduca glorie Marinei Romane. Astazi, suntem privilegiati sa fim parte a NATO, iar angajamentele noastre de securitate si stabilitate regionala sporesc rolul Marinei Romane in aceasta zona geostrategica importanta a Marii Negre. De asemenea, alaturi de militari, sarbatoritii acestei zile sunt si politistii de frontiera – cei care asigura siguranta frontierei de stat, inclusiv la Marea Neagra, dar si misiunile FRONTEX in marile si apele internationale”, suna mesajul adresat de Carmen Dan in aceasta zi de mare sarbatoare pentru crestini si pentru breasla marinareasca deopotriva.