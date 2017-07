Carmen Dan anunta ca salariile politistilor vor creste cu 10%

Ministrul de Interne a transmis, luni, ca, dupa discutii cu prim-ministrul si cu ministrul de Finante, la nivelul institutiei pe care o conduce se pregateste un act normati, prin care indemnizatiile lunare ale politistilor sa fie marite cu 10 procente.

“In acest procent pregatim un act normativ ca si politistilor sa le creasca salariul cu 10 % (…) In acest moment, colegii mei de la minister sunt in discutii cu Ministerul Muncii (…) tocmai pentru a echilibra salariile dintre militari si politisti, pentru ca am constatat ca in unele situatii erau diferente”, a punctat Dan, ministurl explicand faptul ca majorarea se va aplica in momentul intrarii in vigoare a demersului normativ, pregatit chiar pentru sedinta de Guvern din aceasta saptamana.