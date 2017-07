Capitala are Centru de monitorizare a traficului. Cu 280 de camere video

In ideea de a face uitata aglomeratia din trafic, de pe raza Capitalei, municipalitatea a inaugurat marti noul Centru de control si monitorizare, in care bucurestenii exasperati de timpul pierdut pe drum isi pun suficiente sperante.

Din cate a precizat primarul general, sistemul – realizat cu aproape 260 de mii de euro – presupune o comanda unica, integrata, pentru tot ce tine de sistemul de transport public, traficul urban si sistemul de supraveghere video – in aceasta ultima privinta fiind anuntat faptul ca sunt 280 de camere video amplasate in Capitala. Mare parte dintre acestea sunt montate in intersectii, iar restul in principalele puncte ale orasului, urmand sa redea imagini pe ecranele aflate la Centrul management al traficului. “Pana la sfarsitul anului vor mai fi racordate la acest sistem de management al traficului alte 60 de intersectii semaforizate, iar pana la mijlocul anului viitor ne dorim ca toate cele 450 de intersectii semaforizate sa fie integrate in acest sistem”, a mentionat sefa PMB.

Centrul in cauza functioneaza non-stop, planul fiind ca in momentul in care se observa blocaje in intersectii sa se transmita informatiile celor in masura sa ia decizii pentru fluidizarea circulatiei. “Este un prim pas catre transformarea Bucurestiului intr-un smart city si ne dorim ca acesta sa fie continuat, astfel incat, in urmatorii ani, sa putem spune ca orasul nostru este cu adevarat smart”, a transmis Gabriela Firea, citata de site-ul Primariei.

sursa foto: Facebook/Gabriela Firea