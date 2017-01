Bursa zvonurilor: Cine ar putea face parte din viitorul guvern

In asteptarea aflarii rezultatelor definitive ale discutilor din randul taberei social-democratilor, dar si ale celor cu partenerii de la ALDE, in spatiul public se vehiculeaza mai multe nume in privinta posibililor viitori ministri ai Cabinetului condus de catre Sorin Grindeanu.

Chiar daca in mare parte se stie doar ca vor fi mai multe ministere fata de actuala componenta a Executivului, dar si ca abia marti la amiaza vor avea loc sedintele conducerilor celor doua partide, in vederea validarii acestor propuneri, pentru ca miercuri sa aiba loc deja audierile in comisiile de specialitate, s-a aflat -pe surse, ce-i drept – ca doua dintre cele mai vehiculate nume pentru sefia Ministerului Dezvoltarii ar fi Sevil Shhaideh, prima propunere de premier a PSD-ului, refuzata, insa de Klaus Iohannis, dar si actualul primar al Craiovei, social-democrata Lia Olguta Vasilescu.

De asemenea, la nivel de posibil viitor ministru al Justitiei un nume mentionat frecvent este cel al fostului presedinte interimar al Camerei Deputatilor, pesedistul Florin Iordache. Ar mai fi de precizat faptul ca pentru preluarea sefiei Ministerului Economiei este cotat cu sanse Mihai Tudose, in timp ce la Finante ar fi in carti Eugen Teodorovici, fost ministru in Cabinetul Ponta. De asemenea, favorit la preluarea sefiei ministerului de Externe ar fi nimeni altul decat predecesorul lui Lazar Comanescu in fruntea MAE, Bogdan Aurescu, la momentul de fata consilier prezidential.

Se speculeaza, totodata, ca in viitorul Executiv ALDE ar urma sa isi numeasca reprezentanti la varful a cel putin trei ministere – si anume cel al Mediului, al Comunicatiilor si cel privind Relatia cu Parlamentul. Cel mai vehiculat nume de posibil viitor ministru este cel al co-presedintelui ALDE si, totodata, fost sef al Agriculturii, Daniel Constantin.