Boureanu ramane in arest

Judecatorii Tribunalului Bucuresti au decis, definitiv, ca fostul deputat sa ramana in arest preventiv.

Desi in prima faza, in urma cu o saptamana, magistartii Judecatoriei Sectorului 1 dadusera unda verde plasarii lui Cristian Boureanu sub control judiciar, procurorii au contestat decizia. Iar miercuri s-a aflat ca hotararea definitiva a TB este ca Boureanu sa ramana in arest preventiv.

Masura a fost luata, va reamintim, in dosarul in care fostul parlamentar a fost trimis in judecata, fiind acuzat de ultraj.

