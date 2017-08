Boureanu, nou pas catre libertate

Fostul deputat a facut un nou pas inspre eliberarea din arestul preventiv.

In sensul in care magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au dat unda verde plasarii sale, pe durata a 60 de zile, sub control judiciar, in dosarul in care e acuzat de ultraj.

Cum decizia pronuntata miercuri nu este definitiva, Cristian Boureanu mai are de asteptat pana sa stie daca va putea pleca sau nu acasa.

Luna trecuta, Judecatoria Sectorului 1 hotarase eliberarea lui Boureanu si judecarea sub control judiciar. Decizia definitiva, a Tribunalului Bucuresti, a schimbat aceasta hotarare.