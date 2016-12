Bogdan Diaconu, despre Ghita: Daca a plecat, a facut-o doar pentru ca se temea pentru viata sa!

Despre fostul deputat opinia publica a aflat, in urma cu o saptamana, ca nu se mai stie nimic de zile bune. Seful sau de partid, de la care multi sperau sa afle vreo informatie pretioasa in privinta acestui caz, sustine ca nu stie unde ar putea fi afaceristul.

Pana sa se afle de disparitia fostului deputat, Bogdan Diaconu si Sebastian Ghita au iesit de cateva ori in fata presei, cu tot soiul de dezvaluiri. Insa de cand se anuntase ca oamenii legii nu mai stiu nimic de fostul deputat si ca incearca sa dea de urma lui, dupa ce nu s-a prezentat la DNA Ploiesti cum ar fi trebuit, seful Partidului Romania Unita, in randurile caruia s-a inscris Ghita in urma cu ceva luni, a decis sa rupa tacerea.

Si nu oricum, ci postand un mesaj pe Facebook, astfel incat sa se afle ca nu ar avea idee unde e Sebastian Ghita, drept urmare ca nu ar sti daca acesta ar fi parasit tara, cum s-a speculat, dar si sa faca public un alt amanunt. “Toata lumea” ma suna sa ma intrebe de Sebi Ghita… unde e?…cum a facut?…de ce nu ies public sa ma delimitez de el?..etc. Am niste personaje care se plimba prin fata casei mele si care se tin apoi dupa mine, cat e ziua de lunga si noapte de mare. Raspunsul este: nu stiu unde este…as vrea sa stiu ca este bine!”, transmite Diaconu.

Mai mult, seful PRU sustine ca fostul ales al neamului s-ar fi temut pentru propria viata. “Daca a plecat in lumea cea mare a facut-o doar pentru ca se temea pentru viata sa! Sper sa fi reusit sa si-o salveze!”, adauga Diaconu, politicianul incheindu-si mesajul cu o urare de Craciun, adresata aceluiasi Ghita. DETALII DESPRE acest subiect gasiti si AICI, dar si AICI)

foto: Facebook/PRU