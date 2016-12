Basescu i l-a propus lui Iohannis premier pe Tomac

PMP-ul “si-a facut datoria de partid de opozitie” si a facut o propunere de premier. Asta au anuntat pemepistii la iesirea de la discutiile-fulger cu Klaus Iohannis.

Varianta inaintata de catre actuala conducere a popularilor presedintelui Iohannis, pentru sefia Guvernului, la consultarile de joi la pranz este fostul numar 1 in cadrul PMP-ului si actualul actualul presedinte executiv al formatiunii, Eugen Tomac.

Mana dreapta a lui Basescu la varful PMP a fost, bunaoara, nominalizat drept candidat al PMP-ului pentru Palatul Victoria. “”Mi se pare inadmisibil ca opozitia sa vina sa spuna ‘n-avem propuneri’”, a lamurit Basescu demersul formatiunii sale, adaugand ca al sau coleg are o “buna imagine la Bruxelles”.

Intrebat cum de nu este chiar domnia sa nominalizarea PMP pentru postura de prim-ministru, de vreme ce in campanie a afirmat in cateva randuri ca ar fi “cel mai bun premier”, Traian Basescu a raspuns, razand, urmatorul lucru: “doamna, eu sunt cel mai bun, dar nu suficient de tanar. Venim cu oameni noi in politica”.

In alta ordine de idei, va spunem ca discutiile cu seful statului au durat in jur de 10 minute, dar si ca Iohannis a intarziat cam doua minute la consultarile cu PMP, la un moment data Basescu uitandu-se la ceas, inainte sa apara presedintele in sala in care au avut loc discutiile.