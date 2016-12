Basescu a taxat felul in care s-a anuntat desemnarea premierului: ”Gresit, domnule Presedinte!”

Una dintre primele reactii din sfera politica aparute in spatiul public o data ce – prin intermediul unui comunicat facut public din directia Cotrocenilor – am aflat ca Sorin Grindeanu a fost acceptat ca premier si ca a fost semnat deja decretul de desemnare, a venit din directia predecesorului lui Klaus Iohannis in postura de prim om in stat.

De altfel, tocmai faptul ca s-a dezvaluit opiniei publice, in cursul diminetii de vineri, printr-un comunicat, faptul ca Iohannis a semnat decretul, fara ca presedintele insusi sa iasa si sa faca acest anunt, personal, eventual avandu-l alaturi si pe social-democratul Grindeanu l-a nemultumit pe Traian Basescu. Care i-a transmis un mesaj, pe Facebook, actualului lider de la Cotroceni, la cateva zeci de ore de cand mentiona, la un post TV, faptul ca nici numirea lui Grindeanu nu i se pare tocmai potrivita. ”Gresit, domnule Presedinte! Anuntarea desemnarii Primului – ministru nu se poate face printr-un simplu comunicat. Daca tot ati decis sa faceti o desemnare, fie ea si nepotrivita, din respect pentru romani, dar si din respect pentru relatia institutionala, era obligatoriu sa faceti acest anunt extrem de important pentru Romania intr-o declaratie facuta de dumneavoastra personal de la Palatul Cotroceni”, e de parere Basescu.

In alta ordine de idei, actualul lider al PMP incheie postarea sa cu un soi de sfat pentru politicianul care, de aproape doi ani, se afla in postura de prim om in stat: ”Va va fi greu sa cereti relatii institutionale corecte atat timp cat dumneavoastra nu le generati prin propriul comportament.”

In tot acest timp, trebuie spus ca premierul desemnat, o data ce a primi unda verde pentru a-si desemna Guvernul, are la dispozitie 10 zile pentru a face acesti pasi, urmand ca viitorul Executiv sa fie apoi suspus votului de investitura, in Parlament, intr-o sedinta de plen reunit. Pana la momentul de fata nu a aparut nicio reactie din tabara PSD, dupa decizia presedintelui, in conditia in care, pana de curand, liderii PSD anuntau ca vor sa instaleze guvernul pana la finele acestui an. Acest lucru nu mai este, insa, posibil.