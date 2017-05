Bacalbasa s-a ales cu o suspendare dupa tarasenia de la tribuna Parlamentului

Episodul cu replici si gesturi greu de imaginat – a se citi obscene- de ziua trecuta, din sala Legislativului, n-a ramas fara urmari, cel putin cand vine vorba despre unul dintre protagonisti.

Nicolae Bacalbasa s-a ales cu o suspendare de sase luni din randurile PSD-ului, masura punitiva fiind propusa si aprobata in cadrul sedintei CEx-ului din aceasta prima parte a zilei. “Asta nu inseamna ca noi nu permitem colegilor nostri sa intre in dezbateri, sa critice sau sa raspunda la atacuri (…) nu putem fi de acord cu tipul de interventie publica de la tribuna Parlamentului intr-un mod necivilizat”, a lamurit Dragnea, dupa confirmarea suspendarii decise in cazul medicului galatean devenit, intre timp, deputat social-democrat.

Va amintim ca Bacalbasa a avut un schimb de replici cu senatorul PMP Nicolae Bichinet, dar si ca la un moment dat a adus in discutie si numele sefei PNL, Raluca Turcan.