Avocatul Poporului a atacat la CCR legea care l-a impiedicat pe Dragnea sa fie premier

Curtea Constitutionala va analiza o contestatie formulata din directia institutiei Avocatului Poporului, in privinta criteriilor in urma carora poate fi numit un membru al Guvernului.

Concret, Victor Ciorbea a sesizat CCR-ul – in prima parte a zilei de joi, invocand neconstitutionalitatea unui articol din Legea 90/2001, care a stat, practic, in calea planului sefului PSD de a deveni premier, pe motiv ca are o condamnare definitiva cu suspendare.

Avocatul Poporului considera ca legea in cauza ar incalca principiul echilibrului puterilor in stat. Trebuie mentionat faptul ca prevederile nu se aplica doar in cazul premierului, ci si in privinta membrilor guvernului, nu insa si altor demnitari ai statului. “Sunt incalcate, in afara de multe articole din Constitutie si multe articole din Conventii internationale”, mentiona Ciorbea. Mai exact, “prevederile art. 2 din Legea nr. 90/2001 incalca principiul echilibrului puterilor in stat, nu intrunesc cerintele constitutionale de previzibilitate si proportionalitate a legii si nu permit recunoasterea dreptului la diferenta pentru ocuparea, in conditii de egalitate si fara restrictii nerezonabile, a unei functii ce implica exercitiul autoritatii de stat”, subliniau reprezentantii institutiei.

“Prevederile art. 2 din Legea nr. 90/2001 incalca principiul echilibrului puterilor in stat, nu intrunesc cerintele constitutionale de previzibilitate si proportionalitate a legii si nu permit recunoasterea dreptului la diferenta pentru ocuparea, in conditii de egalitate si fara restrictii nerezonabile, a unei functii ce implica exercitiul autoritatii de stat”, mentioneaza reprezentantii institutiei.

Va amintim ca seful PSD- partidul castigator al alegrilor din 11 decembrie – a anuntat ca a decis sa renunte la planul sau de a prelua sefia Guvernului, pentru ca nu si-a dorit sa “forteze o lege”. Dar si ca presedintele Ioahnnis a declarat in cateva randuri ca nu va numi in fruntea noului guvern o persoana cu probleme penale.