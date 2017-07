Avionul vicepremierului rus nu a fost lasat sa survoleze spatiul romanesc

Aeronava la bordul careia se afla vicepremierul Dmitri Rogozin nu a primit, vineri, acordul autoritatilor de la Bucuresti sa survoleze spatiul autohton, au anuntat televiziunile de stiri.

UPDATE: Replica oficialului rus nu s-a lasat asteptata, in sensul in care vicepremierul Rogozin a postat pe Twitter un mesaj, in rusa. Mai exact, a scris ca: “autoritatile din Romania au pus in pericol pasagerii avionului S7, femei si copii. Combustibilul era suficient doar pana la Minsk. Asteptati raspuns, nemernicilor”, potrivit romaniatv.net.

Situatia si-a gasit , ulterior, confirmare din directia MAE. “Romania nu a fost de acord ca avionul in care se afla vicepremierul rus Dimitri Rogozin sa traverseze spatiul aerian al tarii, au declarat, vineri, pentru Agerpres reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, adaugand ca motivele deciziei nu pot fi detaliate”, conform antena3.ro.

Zborul in cauza pornise de la Moscova spre Chisinau, oficialul rus primind o invitatie de la liderul Republicii Moldova de a fi prezent la un eveniment.