Atrage atentia Executivului asupra unor aspecte ce tin de programul de guvernare

In mesajul pe care l-a transmis, vineri, prin intermediul unui consilier, cu ocazia evenimentului de lansare a versiunii in romana a “Cartei Albe a IMM-urilor din Romania”, editia cu numarul 15, presedintele a facut mai multe referiri la schimbarile aparute in programul de guvernare, dupa momentul preluarii mandatului de catre actualul Cabinet.

“Indiferent cat de ambitios ar fi, niciun program de guvernare nu are dreptul sa contravina cerintelor esentiale de stabilitate si predictibilitate de care economia are nevoie”, e de parere primul om in stat.

Presedintele considera ca e “esential” ca noul Cabinet sa comunice, in speta sa “se aseze la masa dialogului” cu reprezentantii mediul de afaceri, in privinta oricaror schimbari fiscale sau a unor masuri sociale. “Consider ca este pe deplin justificata ingrijorarea oamenilor de afaceri in privinta implicatiilor pe care unele masuri recent anuntate le pot avea asupra economiei. Asa cum am spus si la momentul investirii Guvernului, schimbarea programului de guvernare, mai ales in aspectele esentiale ale acestuia – atat fiscale cat si sociale, nu ofera deloc semnalul de incredere si liniste pe care romanii si mediul investitional il asteapta”, a transmis Klaus Iohannis, continuand prin a mentiona ca “semnalele primite in aceasta perioada din partea mediului de afaceri ma determina sa atrag atentia Guvernului si coalitiei politice ca o asemenea relatie dintre stat si mediul de afaceri poate pune in pericol locuri de munca si investitii importante, de care Romania are mare nevoie”.