Apelul lui Grindeanu pentru alesii locali, facut la Braila: pentru asta ne-au votat oamenii

Aflat in Braila, in cadrul unei intalniri de lucru avute cu reprezentantii autoritatii locale, dar si cu reprezentanti ai oamenilor de afaceri si ai agricultorilor locali, seful Guvernului le-a transmis ca ar vrea sa-i vada ca se preocupe mai mult de chestiuni administrative, decat de cele politice.

“Stiu ca sunt si primari in sala, de toate culorile politice si asta este un lucru foarte bun. Oriunde am fost in aceste luni, am facut un apel si il fac si aici, alegerile au trecut, oamenii ne-au ales fie ca primari, presedinti de consilii judetene, consilieri locali, consilieri judeteni sau deputati, senatori, guvern pentru a face treaba si a face ceea ce am promis oamenilor. E timpul sa lasam pentru o perioada politica deoparte sa ne apucam de administrare, pentru ca pentru asta ne-au votat oamenii, sa facem ceea ce le-am spus ca o sa facem in acesti trei ani și jumatate, patru, cat mai avem pana la alegeri. In momentul in care reusim sa facem acele lucruri, celelalte politice vin de la sine”, le-a transmis Grindeanu alesilor locali braileni, inainte de a rosti, cu subiect si predicat, apelul adresat acestora: “sa lasam deoparte lucrurile care tin de altceva decat de administratie si de bunul mers al tarii, fara nuante politice, pentru ca nu-si au rostul”.

Un indemn similar a lansat premierul, inainte de Pasti, si primarilor de pe Valea Bargaului.

foto: Facebook