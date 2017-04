Anuntul oficial: Fostul ministru Sandu, urmarit penal

La exact o saptamana de cand presedintele Iohannis dadea unda verde cererii procurorilor privind incuviintarea inceperii urmaririi penale pe numele fostului ministru al Comunicatiilor, Gabriel Sandu a ajuns – din penitenciar- la DNA.

Totul pentru a fi instiintat oficial asupra faptului ca este suspectat de abuz in serviciu. Un anunt oficial asupra faptului ca fostul a fost pus sub acuzare in ceea ce opinia publica stie ca fiind “dosarul Microsoft 3” a venit in cursul dupa-amiezii, din directia DNA-ului, cand s-a anuntat ca “urmare a indeplinirii cerintelor legale si constitutionale referitoare la efectuarea urmaririi penale fata de persoane care au detinut o functie ministeriala la data faptelor, respectiv obtinerea avizului favorabil din partea Presedintelui Romaniei, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de SANDU GABRIEL, care la data faptelor a detinut functia de ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, pentru infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul”.

Va amintim ca in acelasi dosar mai sunt cercetati -sub control judiciar- si afaceristii Claudiu Florica si Dinu Pescariu.

sursa foto: cdep.ro