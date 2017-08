Anuntul ministrului Muncii, in sedinta Guvernului, despre varsta de pensionare

In contextul in care pe masa Guvernului, in sedinta aflata in lina desfasurare la momentul de fata, sta si Ordonanta de Urgenta ce vizeaza reglementarea pensiilor speciale, ministrul Muncii a facut cateva precizari pe acest subiect.

Iar printre aspectele pe care Olguta Vasilescu le-a adus in atentia premierului si a colegilor sai din Guvern in debutul sedintei de vineri a Cabinetului sunt acelea ca “nu sufera modificari nici baza de calcul si nu intervin schimbari in ceea ce priveste varsta de pensionare” si ca “niciuna dintre pensiile speciale aflate in plata nu va fi micsorata ca urmare a adoptarii prezentei ordonante”.

Totodata, ministrul Muncii a mentionat ca “masurile au fost adoptate in vederea adoptarii inechitatilor dintre categorii de pensionari, dar si contextul in care exista pensii de serviciu care au crescut si cu 300% in ultimii ani, ca urmare a cresterii salariale semnificative in respectivele domenii de activitate”.