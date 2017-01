Anunt important pentru elevii Capitalei, facut de primar, pe fondul ninsorilor prognozate

Cum meteorologii au anuntat un nou interval cu ninsori -e drept ca mai putin insemnate, comparativ cu saptamanile trecute- au fost suficienti elevi bucuresteni, dar si parinti, in mod evident, care s-au intrebat daca nu cumva se vor inchide din nou unitatile de invatamant din Capitala.

Iar raspunsul la aceasta dilema a venit tot din directia primarul Gabriela Firea, aceeasi care, zilele trecute, anunta decizia de prelungire a vacantei de iarna a copiilor cu o saptamana, pe fondul ninsorilor si al gerului care s-au abatut peste oras. “Va fulgui din aceasta seara, maine si poimaine va mai ninge”, a precizat edilul Capitalei, in completarea, practic, a anuntului facut in prima parte a zilei, din directia Administratiei de Meteorologie, din care intelegem ca pana miercuri vom avea parte de precipitatii specifice sezonului de iarna, care se vor depune in strat mai subtire ca dupa precedentele ninsori, dar si de vant de pana la 50 km/h.

Pe fondul acestor prognoze, edilul a anuntat faptul ca, in situatia in care circulatia in oras se va ingreuna, elevii vor putea intarzia la prima ora, marti si miercuri, fara sa se aleaga cu absente. Concret, Firea a precizat faptul ca “prin consultare cu Inspectoratul Scolar General s-a stabilit ca preluarea elevilor – maine si miercuri -sa se faca pana la ora 9, 9 jumatate, astfel incat sa nu fie absente pentru prima ora, deoarece din cauza ninsorii din Bucuresti, traficul va fi ingreunat”.

Ce risca soferii care parcheaza aiurea

In alta ordine de idei, primarul le-a transmis soferilor din Capitala faptul ca masinile care se constata ca blocheaza circulatia mijloacelor destinate transportului in comun vor fi ridicate. Totul, cu referire la cazurile aparute zilele trecute, la precedenta ninsoare abundenta care s-a abatut in Bucuresti. “Incepand de astazi chiar, toate masinile care vor bloca (…) transportul in comun in general vor fi ridicate de o platforma a Administratiei Strazilor”, a anuntat edilul.

sursa foto: Facebook