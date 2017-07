Amenzi pentru parintii care refuza informarea, nu vaccinarea

Ministrul Sanatatii vine cu noi explicatii in chestiunea vaccinarii copiilor.

Concret, oficialul guvernamental aduce in discutie amenzi pe care le risca parintii, insa nu cei care spun “nu” ideii de a-si vaccina micutii, ci cei care refuza sa participe la actiunile de informare pe marginea acestor proceduri. Iar aceste amenzi pot ajunge la 10.000 de lei. “Parintii vor fi amendati in situatia in care refuza sa participe la intalnirea cu grupul de lucru, refuza sa participe la intalnirea cu medicul de familie, pentru a fi informati despre vaccinuri. Practic, parintele are dreptul sa refuze, dar isi asuma toata responsabilitatea”, a subliniat Florian Bodog, in cursul zilei de luni.

