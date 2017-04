Amendamente la Legea gratierii. Basescu: Nu vreau sa obtin nimic pentru mine

Dupa ce s-a aflat ca a depus -in calitate de senator PMP – mai multe amendamente la Legea gratierii, fostul sef al statului a prezentat si argumentele ce l-au determinat sa faca acest pas in cazul proiectului ce a iscat indelungi dezbateri.

“Eu pot sa nu obtin nimic, ca nu vreau sa obtin nimic pentru mine, dar am privit relativ atent la lasitatea clasei politice. Ma refer la o lege a gratierii care face orice numai gratiere nu face, si mai are cinsistente elemente de neconstitutionalitate”, a sustinut Traian Basescu, la Digi 24. Actualul lider al PMP a precizat ca, in primul rand, are in vedere ca prin amendamentele depuse la legea gratierii sa se produca “indepartarea elementelor de neconstitutionalitate”.

“Sunt negratiate foarte multe fapte pentru chiar codul penal sau codul fiscal dau variante de achitare. (…) Am avut in vedere cateva principii – primul este ca am trecut o perioada de tranzitie, au intrat in vigoare in 2014 noile Coduri penale. Perioadele de tranzitie sunt asa cum sunt, cu costurile lor. Dupa parerea mea trebuie trasa o linie. In al doilea rand – sunt excluse gratierile pentru fapte produse cu violenta, exclud gratierea celor care recidiveaza”, a adaugat fostul lider de la Cotroceni.