Amanare in cazul comisiei parlamentare de ancheta privind prezidentialele

Desi deunazi seful PSD dadea de inteles ca marti se vor stabili mai toate detaliile ce tin de functionarea forului parlamentar menit sa faca unele verificari in privinta alegerilor prezidentiale din urma cu opt ani, lucrurile se amana cu doua zile.

Cel putin la aceasta concluzie s-a ajuns in cadrul sedintei Biroului Permanent, reunit in cursul diminetii. Mai clar fie spus, s-a decis ca votul din penul reunit pe tema infiintarii comisiei parlamentare de ancheta sa se dea joi. Un anunt in acest sens a venit din partea vicepresedintelui Senatului, Claudiu Manda.

Ramane de vazut cine anume va conduce acest for parlamentar, avand in vedere faptul ca – desi s-a tot zvonit ca seful PSD va prelua functia- Liviu Dragnea a lasat sa se intrevada faptul ca nu isi va asuma aceasta postura.