ALDE isi alege noua conducere. Constantin anunta ca nu participa la Congres

Dupa cum s-a decis in cadrul controversatei sedinte a Delegatiei Permanente ALDE, din urma cu o luna, la finele acestei saptamani, membrii Aliantei isi vor alege noua conducere.

Timp de doua zile, reprezentantii ALDE se vor afla in Congres, la Palatul Parlamentului. Vineri, va avea loc cel extraordinar, in timp ce sambata urmeaza sa se desfasoare Congresul ordinar.

Trebuie mentionat faptul ca, dupa cum a anuntat in urma cu doar cateva zeci de minute, via Facebook, Daniel Constantin, actualul co-presedinte ALDE – caruia, saptamanile trecute, i-a fost retras sprijinul politic, pierzand functiile din Guvern -a anuntat ca nu va lua parte la aceasta sedinta a mai-marilor Aliantei. Congres pe care nu o data a declarat – chiar si vineri – ca nu il considera statutar, motiv pentru care s-a si adresat instantei cu o contestatie. “Astazi, ceea ce ar fi trebuit sa fie o zi in care ALDE sa iasa intarit, a fost transformata intr-o zi in care abuzul primeaza in fata democratiei interne. Nu voi participa la un congres convocat in mod nestatutar, pentru a servi interesului unui singur om. (…) Sunt bucuros ca, spre deosebire cativa colegi care spun astazi ca “ei sunt ALDE” si care vor candida la functii de conducere, eu am facut parte dintr-un singur partid toata viata mea politica!”, a subliniat, printre altele, Daniel Constantin, in mesajul sau.

sursa foto: Facebook/Daniel Constantin