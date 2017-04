Al doilea om in stat: Probabil MCV va fi ridicat in 2018

Tariceanu i-a transmis lui Frans Timmermans ca vrea incheiat Mecanismul de Cooperare si Verificare.

Dupa discutia avuta, in prima parte a zilei, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, in cadurl careia a fost abordat si acest subiect, chiar daca “foarte putin”, dupa cum a precizat insusi liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu a avansat – cu rezerva probabilitatii, ce-i drept, un termen privind ridicarea MCV-ului in cazul Romaniei – si anume anul viitor.

In acelasi timp, Tariceanu a dat si un alt detaliu din cadrul intrevederii cu inaltul oficial al CE. “I-am atras atentia (…), in mod colegial (…), despre o serie de greseli care sunt trecute in raportul de monitorizare instituit prin MCV, cum ar fi, de exemplu, solicitarea ca Parlamentul sa-si motiveze deciziile. Nu poti sa ceri membrilor Senatului sau Camerei sa isi motivceze votul”, a punctat politicianul, joi, de la Parlament.

E de mentionat faptul ca Timmermans a avut, tot in cursul acestei zile, o disucte atat cu presedintele Camerei, cat si cu premierul Grindeanu, la Palatul Victoriei.

sursa foto: Facebook/Calin Popescu Tariceanu