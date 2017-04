Al doilea om in stat invoca un “sistem paralel de putere in Romania”

Al doilea om in stat e de parere ca s-ar impune ca o comisie parlamentara sa aiba in vedere aspectele aparute in spatiul public in privinta intalnirii din seara alegerilor prezidentiale din 2009.

“Ni se confirma de fapt existenta unui sistem paralel de putere in Romania (…) exercitat de institutii care nu au legitimitate in acest sens si cred ca acest lucru merita sa fie investigat de o comisie parlamentara de ancheta, pentru a face lumina in acesta chestiune”, a declarat Calin Popescu Tariceanu, marti, de la Parlament.

Intrebat cine anume considera ca ar trebui sa fie audiat in aceasta privinta, presedintele Senatului a dat urmatorul raspuns: “Comisia o sa hotarasca, dar eu cred in primul rand persoanele care deja sunt de notorietate ca au participat la aceste intalniri, care ridica semne de intrebare”.