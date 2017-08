Aglomeratie la pasapoarte. Sefa MAI a cerut explicatii, doi directori au prezentat scuze

A fost sedinta, miercuri, la sediul Internelor, pe tema aglomeratiei din ultimele zile, aparute la eliberarea de pasapoarte.

Concret, Carmen Dan i-a chemat in sedinta atat pe directorul Directiei Generale de Pasapoarte, cat si pe cel al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Celor doi li s-a alaturat si prefectul Capitalei.

“Doamna ministru a cerut explicatii in legatura cu situatia creata in zilele de 14 si 15 august, cand o initiativa menita sa vina in sprijinul cetatenilor a fost umbrita de probleme organizatorice”, a transmis purtatorul de cuvant al MAI, la finele intrevederii cu pricina.

Monica Dajbog a mentionat faptul ca in cele doua zile au fost preluate nu mai putin de 2.478 de cereri. Dar si ca la sediul din Pipera “accesul publicului s-a facut cu o intarziere de aproximativ 15 minute din cauza unor probleme de comunicare intre conducerile celor doua directii care isi desfasoara activitatea in respectiva cladire, cea de pasapoarte si de inmatriculari vehicule. Desi problemele cu accesul au fost remediate intr-un interval de 15 minute, acestea au fost de natura sa creeze disconfort cetatenilor care asteptau sa depuna documentele fapt pentru care directorii celor doua directii isi cer in mod public scuze”.

Nu in ultimul rand, din directia MAI s-a mai transmis faptul ca ministrul Dan a cerut unele masuri, inclusiv o solutie din partea conducerii Directiei Generale de Pasapoarte menite sa se reduca aglomeratia la sediul din Pipera, unde se elibereaza pasapoarte pentru cetatenii din Bucuresti si din Ilfov.