A scapat de suspiciunea de evaziune fiscala/Ponta, prima reactie

Cauza trimisa de DNA catre Parchetul General in care fostul premier Ponta era banuit de evaziune fiscala a fost clasata.

In chip de reactie la aceasta hotarare a Parchetului de pe langa Inalta Curte, Victor Ponta a postat un mesaj pe Facebook, in care mentioneaza, printre altele, urmatoarele aspecte: “acuzatia ca nu am inregistrat fiscal un contract de inchiriere putea fi verificata in maxim 24 ore ( deoarece in declaratia mea de avere era trecut chiar si nr. de inregistrare de la Administratia Fiscala din Gorj – locul de domiciliu)! Dl procuror Uncheselu mi-a deschis si a “lucrat” la acel dosar doi ani dupa care nu l-a clasat ( pe motivul evident ca fapta nu exista – asa cum prevedea legea) ci l-a declinat catre Parchetul General pentru continuarea cercetarilor”.

Dosarul ultim mentionat – disjuns dintr-o alta cauza in care este cercetat Ponta, si anume “Turceni-Rovinari”- luase calea PICCJ in urma cu aproximativ trei luni.